Polizei sucht Zeugen nach Hauseinbruch

Auf der Suche nach Beute ist ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in der Brühlstraße eingestiegen. Die Polizei Leutkirch geht davon aus, dass der Täter zwischen dem 6. und 16. August in über das Kellerfenster ins Haus eingestiegen ist und durchsuchte im Inneren Schränke und Schubladen durchsucht hat. Nach ersten Erkenntnissen ist bei dem Einbruch ein Akkordeon entwendet worden, was außer dem Musikinstrument fehlt, ist noch unklar. Zur weiteren Ermittlung bittet die Polizeirevier Leutkirch nun Menschen, die in diesem Zeitraum in der Brühlstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich unter Telefonnummer 07561/848 80 zu melden.