Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Montag- und Mittwochabend in der Leutkircher Schillerstraße ereignete. Ein unbekannte Autofahrer befuhr laut Polizei die Schillerstraße in Richtung der Einmündung der Schillerstraße in die Ottmannshofer Straße und kollidierte kurz vor der Einmündung mit der hinteren rechten Fahrzeugseite eines seitlich am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen VW California (Campingbus) mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens von etwa 2000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallverursacher und zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu melden. An dem unfallverursachenden Pkw müssten weiße Lackantragungen sichtbar sein.