Polizei sucht Zeugen eines Angriffs

Wegen Körperverletzung und Beleidigung ermitteln Beamte des Polizeireviers Leutkirch gegen einen Unbekannten, der am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf dem Festgelände am Autoscooter in der Wilhelmshöhe einen 15-Jährigen attackierte. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann, der bereits während der Fahrt mit einem Autoscooter mehrere andere Fahrer, die mit ihm kollidierten, beleidigte, dem Geschädigten nach der Fahrt in die Rippen und ins Gesicht geschlagen und zog ihn an den Haaren. Der 35 bis 40 Jahre alte, zwischen 160 und 170 Zentimeter große Täter hat schwarze kurze Haare sowie einen dunklen Teint und trug zur Tatzeit eine blaue Hose sowie ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck „CK“.

Geschädigte, die ebenfalls von diesem Mann geschlagen oder beleidigt wurden, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 /84880, zu informieren.