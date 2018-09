Polizei sucht Unfallflüchtigen mit grünem Auto

Die Polizei Leutkirch sucht Zeugen einer Unfallflucht.

Vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 14.30 und 15 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz einen ordnungsgemäß geparkten Opel beschädigt. Er fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern. Am geschädigten Fahrzeug konnten grüne Lackspuren des Verursacherfahrzeugs festgestellt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.