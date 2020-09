Polizei sucht nach Unfall eine Zeugin

Eine 70-jährige Audi-Fahrerin hat am Montag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden beim Einparken womöglich einen neben ihr geparkten Ford beschädigt. Eine vorbeigehende Frau wies die Verursacherin laut Polizeibericht auf einen Schaden an ihrem Fahrzeug hin.

Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Unklar blieb auch nach Hinzuziehung der Polizei, ob der Schaden durch die Audi-Fahrerin verursacht wurde. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei die bislang unbekannte Zeugin, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.