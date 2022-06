Polizei sucht Geschädigte nach Diebstählen aus Autos

Nachdem Beamte des Polizeireviers Leutkirch in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen sowie einen weiteren Beteiligten ermittelt haben, suchen die Ermittler noch immer Geschädigte einer Auto-Aufbruchsserie.

Bei den weiteren Ermittlungen und einer Durchsuchung bei dem 17-jährigen Tatverdächtigen fanden die Polizisten unter anderem eine große Anzahl an Sonnenbrillen, Fahrzeugschlüssel und Ladekabel, die mutmaßlich aus den Diebstählen in den vergangenen Wochen stammen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Trio vorrangig im Stadtgebiet, möglicherweise aber auch in den umliegenden Ortschaften, unverschlossene Fahrzeuge durchsucht und diverse Gegenstände entwendet hat.

Weitere Geschädigte mögen sich unter Telefon 07561/84880 bei der Polizei melden.