Polizei sucht Einbrecher in ein Leutkircher Schuhgeschäft

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Schuhgeschäft in den Leutkircher Bahnhofsarkaden eingebrochen. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Diebe in das Ladeninnere, wie die Polizei mitteilt. Sie brachen eine weitere Tür auf und machten sich an der Kasse zu schaffen. Da dort kaum Geld war, durchwühlten die Täter einen Schrank, probierten Schuhe an und durchsuchten das Lager. Ohne Diebesgut verließen die Einbrecher das Geschäft. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro.