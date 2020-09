Polizei stoppt verkehrsunsicheren Lastwagen auf A 96

Polizisten des Verkehrsdienstes Kißlegg sind am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf der A 96 auf der Höhe von Leutkirch auf einen mit Schrottteilen beladenen Lastwagen aufmerksam geworden, der einen desolaten Eindruck machte. Laut Mitteilung der Polizei ergab eine Kontrolle, dass das Fahrzeug in allen Belangen verkehrsunsicher war. Neben Mängeln an Bremsen, Federung und Lenkung wurden auch Schäden und Risse im Rahmen festgestellt. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass die Hauptuntersuchung seit einem halben Jahr überfällig war und der Fahrer nicht im Besitz einer für seine Fahrt notwendigen Genehmigung für gewerblichen Güterverkehr war. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ermitteln nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten gegen den Fahrer.