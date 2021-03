Polizei stoppt in Leutkirch betrunkenen Autofahrer

Deutlichen Alkoholgeruch haben Polizeibeamte bei einem 50-jährigen Autofahrer am Dienstag gegen 21.30 Uhr in Ottmannshofen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab gemäß Polizeibericht eine Konzentration von gut 1,4 Promille, weshalb der 50-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.