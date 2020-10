Polizei stoppt Fahrt unter Drogen

Wegen des Verdachts, unter Drogenwirkung Auto gefahren zu sein, hat eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Schlesischen Straße in Leutkirch einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der 44 Jahre alte Mann zeigte laut Bericht während einer Kontrolle typische Anzeichen für Drogenkonsum, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Als dieser positiv auf THC reagierte, hatte das eine Blutentnahme in einem Krankenhaus für den Mann zur Folge. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es kommen ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg auf ihn zu.