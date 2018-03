Polizei stoppt Bootstransport

Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg haben einem 56-jährigen Mann am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der A 96 untersagt weiterzufahren. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Auto samt Bootsanhänger bei Leutkirch in Fahrtrichtung München unterwegs. Als die Beamten das Gespann überprüften, stellten die Polizisten fest, dass die zulässigen Abmessungen und das zulässige Gesamtgewicht überschritten wurden. Da der 56-Jährige für die Gesamtlänge von 17,30 Metern und einer Breite von 3,11 Metern sowie das um mehr als eine Tonne überschrittene Gesamtgewicht des Anhängers keine Sondergenehmigung vorweisen konnte, musste er sein Gespann abstellen. Die Beamten wiesen ihn an, das Boot mit einem geeigneten Fahrzeug und der erforderlichen Sondergenehmigung abzuholen.