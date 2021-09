Nahezu drei Promille hat ein Atemalkoholtest bei einem Lkw-Fahrer ergeben, den eine Polizeistreife am Mittwochmorgen in der Straße „Oberer Auenweg“ in Leutkirch gestoppt hat.

Mehrere andere Fahrer hatten den unsicher fahrenden Lastwagen zuvor über Notruf gemeldet, teilt die Polizei mit. Dem 43-Jährigen wurde in der Konsequenz Blut sowie sein Führerschein abgenommen. Er hat mit einer Strafanzeige zu rechnen.