Polizei stoppt betrunkene Radfahrer

Gleich zwei Radfahrer, die betrunken auf dem Rad unterwegs waren, zog die Polizei am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet aus dem Verkehr. Gegen 1 Uhr stoppten die Beamten kurz einen Radler Am Repsweiher und einen weiteren Radfahrer gegen 3 Uhr auf der Wilhelmshöhe. Der Radler am Repsweiher war laut Mitteilung der Polizei mit einem Citybike in Schlangenlinien unterwegs. Wegen einer Atemalkoholkonzentration, die deutlich über dem erlaubten Wert lag, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da auch der Fahrradfahrer, der auf der Wilhelmshöhe wegen fehlender Beleuchtung auffiel, einen ähnlich hohen Atemalkoholwert hatte, musste auch er in einer Klinik Blut abgebeben. Beiden Radlern wurde die Weiterfahrt verboten. Auf sie kommt eine Strafanzeige zu.