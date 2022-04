Polizei stoppt Autofahrerin und findet Cannabis

Mutmaßlich unter der Wirkung von Rauschgift stand eine Autofahrerin, die Polizisten am Montagabend an der B 465 in Reichenhofen gestoppt haben. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass es aus dem Auto der 25-Jährigen deutlich nach Cannabis roch. Nachdem ein Vortest bei der Fahrerin den Verdacht der Beamten erhärtet hatte, dass sie unter Drogeneinfluss stand, musste sie die Polizisten zu einer Blutabgabe begleiten. Sollten die Drogen auch in ihrem Blut nachgewiesen werden, kommt auf sie neben einem Fahrverbot auch ein hohes Bußgeld und eine Eintragung im Verkehrssünderregister zu. Auf der Seite des 30-jährigen Beifahrers fanden die Beamten nach Mitteilung der Polizei neben einem Joint auch eine Tüte mit Cannabis. Wegen des Besitzes der Drogen müssen sich laut Polizei sowohl der 30-Jährige wie auch die Fahrerin strafrechtlich verantworten.