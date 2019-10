Polizei schnappt Handydieb

Ein zunächst Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag beim Ellerazhofer Weiher ein Handy aus einem unverschlossenen Fahrzeug gestohlen, in dem sich der 25-jährige Geschädigte schlafen gelegt hatte. Der Geschädigte, der laut Polizei das Mobiltelefon um 1.45 Uhr zuletzt nutzte, stellte gegen 8.30 Uhr das Fehlen des Gerätes fest. Durch eine Ortungsfunktion konnte er sein Mobiltelefon anschließend in der Memminger Straße in Leutkirch feststellen, wo Beamte des Polizeireviers Leutkirch das Gerät in der Wohnung des 26-jährigen Tatverdächtigen sicherstellten.