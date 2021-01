Polizei Leutkirch sucht Lkw-Fahrer

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Mittwoch kurz nach 9 Uhr in der Rathausstraße in Adrazhofen ereignet hat.

Weil die Fahrbahn aufgrund der Schneemassen derzeit verengt ist, berührten sich laut Polizeibericht die beiden Außenspiegel zweier sich begegnender Lkw. Obwohl am Spiegel des einen Lkw Sachschaden entstanden war, setzte der Fahrer des zweiten Lkw seine Fahrt unbeeindruckt fort.

Die Polizei Leutkirch hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07561 / 84880.