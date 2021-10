Polizei klärt Unfallflucht

Eine Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Wochenende im Hoherbergweg zugetragen hat, haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch geklärt. Ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker hatte laut Polizeibericht einen geparkten BMW touchiert und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizisten stellten, nach einem Hinweis, in unmittelbarer Nähe des Unfallorts den Hyundai eines 66-Jährigen fest, der korrespondierende Schäden aufwies. Den 66-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.