Polizei klärt Einbruch ins Feuerwehrhaus auf

Ein 20 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Montag für in das Feuerwehrhaus in Urlau eingebrochen zu haben. Der in Leutkirch wohnende Tatverdächtige ist in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Betrugs- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Neben dem Einbruch in Urlau werden ihm außerdem noch ein Einbruch am 4. Mai in Urlau und ein anschließender Betrug mit der erbeuteten Scheckkarte vorgeworfen.

Der 20-Jährige wurde am Montagnachmittag vorläufig festgenommen und in eine Gewahrsamszelle untergebracht. Am Dienstag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 20-Jährige. Er wurde anschließend in eine Vollzugsanstalt eingeliefert.