Polizei findet Elektroschocker: Lkw-Fahrer wird angezeigt

Bei der Kontrolle des Fahrers aus Serbien kommenden Sattelzuges in Leutkirch hat die Verkehrspolizei am Mittwochnachmittag im Führerhaus einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker gefunden. Laut Polizei ist der Umgang mit einer solchen Waffe in Deutschland verboten. Deshalb wird der 58-jährige Fahrer wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.