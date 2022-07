Polizei findet bei einem Schläger in Leutkirch Drogen

Eine Schlägerei am Samstag gegen 22 Uhr am Bahnhof in Leutkirch hat die Polizei auf den Plan gerufen. Als sie die Beamten erkannten, flüchteten die beiden in verschiedene Richtungen. Nach längerer Verfolgung zu Fuß konnte ein Täter schließlich festgehalten und zu Boden gebracht werden, heißt es im Polizeibericht weiter. Bei seiner Durchsuchung wurden demnach mehrere Gramm Haschisch und andere Drogen gefunden. Der Gefasste sieht nun einer Anzeige wegen des Besitzes von Drogen entgegen. Warum sich die beiden zuvor geschlagen hatten, ist laut Polizei nicht bekannt.