Polizei findet bei Durchsuchung Drogen

Gut ein Kilogramm Marihuana haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch bei einer Durchsuchung am Dienstagabend in einem Unterkunftsgebäude in der Straße „Im Schleifrad“ gefunden und beschlagnahmt.

Anlässlich eines anderweitigen Ermittlungsverfahrens konnten die Polizisten laut Bericht eindeutige Hinweise erlangen, dass in der Unterkunft schwunghafter Handel mit illegalen Substanzen betrieben wird. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung stießen die Ermittler schließlich auf die beträchtliche Menge Rauschmittel und ermitteln nun gegen zwei 26 und 35 Jahre alte Männer wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel. Der Straßenhandelswert der aufgefundenen Drogen beträgt gut 12 000 Euro.