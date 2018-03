Polizei fasst Verdächtigen für Einbruchsserie in Kindergärten

Eine Einbruchserie in Kindergärten und Pfarrhäuser in ganz Oberschwaben und im Großraum Stuttgart scheint geklärt. Auch sechs Objekte in Leutkirch und seinen Ortschaften fallen darunter. Am Freitag schon erließ eine Richterin am Amtsgericht Ulm auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 25jährigen Mann, auf dessen Konto rund 150 Einbrüche gehen sollen. 100 habe er, so die Behörden am Dienstag, mittlerweile zugegeben haben.

Tautenhofen oder Herlazhofen: Seit Dezember 2017 registrierte die Polizei vermehrt Einbrüche in Kindergärten und Pfarrhäuser in der Region von Aalen bis Konstanz, Ludwigsburg bis bayerisch Schwaben. Ermittlungen der Ulmer Kriminalpolizei führten bald zu der Annahme, dass die Einbrüche durch ein und denselben Täter begangen worden sein könnten.

Der Verdacht richtete sich gegen einen 25-Jährigen aus Ulm, der nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ auch einschlägig bekannt und bereits vorbestraft war. „Letztlich war die Spurenlage eindeutig“, so äußerte sich ein Ermittler am Dienstag. Das hätten die Hinweise an vielen Einbruchsorten ergeben. Große Beute aus Kaffeekassen oder anderen Funden machte der Serientäter nicht. „Die Aufbruchschäden sind immer höher“, so äußerte sich ein Vertreter der Polizei. Als Gesamtschaden aber wird aktuell von einem Betrag in Höhe von rund 120 000 Euro ausgegangen. Schon nach der vorläufigen Festnahme des Verdächtigen waren bei den betroffenen Einrichtungen Auskünfte über noch mehr Details erfragt worden.

Vielzahl der Einbrüche sorgte für Unruhe

Gefasst wurde nach den bislang bekannten Fakten der Mann nach einem weiteren Einbruch in Gerlingen, Kreis Ludwigsburg. Zuvor, so die Ermittlungsbehörden, soll er versucht haben, in Kindergärten in Weilimdorf und Stuttgart einzubrechen. In seinem Auto fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug. In seiner Wohnung stellte die Polizei außerdem Gegenstände sicher, die ebenfalls aus Einbrüchen stammen könnten. Spezialisten für den Datenabgleich sollen jetzt dafür sorgen, noch weitere Tatorte dem Mann zuordnen zu können.

Die Vielzahl der Einbrüche hatte auch in Leutkirch für Unruhe gesorgt. Deshalb waren Verantwortliche der Einrichtungen vorab schon darüber informiert worden, dass ein Tatverdächtiger gefasst worden sei.