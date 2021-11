Polizei erwischt Fahrer auf A 96 unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Autofahrers am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch hat eine Polizeistreife deutlich Marihuana-Geruch aus dem Innern des Fahrzeugs wahrgenommen. Nachdem ein Drogen-Vortest positiv auf THC verlief, musste der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Wie die Polizei weiter berichtet, musste der 21-Jährige sein Auto an Ort und Stelle stehen lassen. Die Polizisten erhoben eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro und zeigten den jungen Fahrer an.