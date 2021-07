Beamte des Polizeireviers Leutkirch haben am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr in der Poststraße einen 20-jähriger Fahrradfahrer mit mehr als zwei Promille intus und einer Flasche Schnaps in der Hand angetroffen. Bei dem Mann wurde laut Polizeibericht eine Blutentnahme in einer Klinik veranlasst, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.