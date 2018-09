Polizei ermittelt wegen Schlägerei am Samstagabend.

Wegen Körperverletzung muss sich ein 28-Jähriger verantworten, der am Samstagabend gegen 21.30 Uhr an einem Vereinsheim in der Herlazhofer Straße auf einen 17-Jährigen eingeschlagen und ihn, als er am Boden lag, weiter malträtiert haben soll.

Zuvor soll es zwischen den Beteiligten aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit gekommen sein, teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der Polizei war die tätliche Auseinandersetzung bereits beendet und der 28-jährige Beschuldigte nicht mehr vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.