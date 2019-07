Polizei ermittelt Steinewerfer in Leutkirch

Beamte des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu haben nach dem Steinwurf ins Fensterglas der Geschäftsstelle einer Bausparkasse in der Memminger Straße einen 26-jährigen Mann ermittelt. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat in der Nacht zum Freitag gegen 24 Uhr. Bereits in den Nächten zum 11. und 24. Juni war die Geschäftsstelle in gleicher Art und Weise beschädigt worden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.