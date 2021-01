Polizei ermittelt nach Drogendelikten

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen eine 19-jährige Autofahrerin und ihren gleichaltrigen Beifahrer.

Eine Polizeistreife habe die beiden laut Polizeibericht am Donnerstagabend im Erlenweg kontrolliert. Nachdem sich bei beiden Anzeichen auf Drogenkonsum ergeben hätten und auch ein Schnelltest der jungen Fahrerin darauf hingedeutet habe, habe sie die Beamten zur Blutentnahme begleiten müssen. Der Beifahrer habe den Beamten auf Nachfrage außerdem eine Kleinmenge an Marihuana überreicht. Bei einer freiwilligen Nachschau in den Wohnräumen der 19-Jährigen hätten die Polizisten weitere Kleinmengen an Haschisch und Marihuana gefunden.

Auf die Personen kämen nun Anzeigen wegen Drogenbesitzes zu. Die Fahrerin habe zusätzlich mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg zu rechnen.