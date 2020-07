Ein 28-jähriger Mann hat sich am Mittwochvormittag in der Wangener Straße in Leutkirch vor den Augen einer Frau selbst befriedigt. Die betroffene 30-Jährige war laut Polizei bei der Arbeit, als der „Nachbar“ onanierte und sie dabei fest im Blick hatte. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlung.

