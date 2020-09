Polizei entdeckt Cannabispflanzen

Im Kinderhaus Wiggenhausen wurde ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilt die Stadt Friedrichshafen am Freitagmittag in einer Presseerklärung mit. Demnach hat das positive Ergebnis auch am Freitag vorgelegen. Alle Kinder aus der gleichen Gruppe sowie die Erzieherinnen gehen nun zwei Wochen in häusliche Quarantäne.

Nach einem Corona-Verdacht in der Familie, deren Kind nun positiv getestet wurde, hatte die Mutter ihr Kind bereits am Dienstag, 8.