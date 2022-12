Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet einen 28-Jährigen, dessen Wohnung am frühen Sonntagmorgen von der Polizei durchsucht wurde. Der Mann war zuvor wegen Ruhestörung ermahnt worden, dabei bemerkten die Beamten Marihuanageruch in der Wohnung. Bei der Durchsuchung stellten sie Kleinstmengen an Betäubungsmitteln fest, berichtet die Polizei.