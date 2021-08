Podestplätze für die TSG Leutkirch

Die Radrennfahrer der TSG Leutkirch haben sich glänzend präsentiert. Thomas Hölzel siegte beim Vorarlberger „Highlander-Radmarathon“ in der Mitteldistanz. Matthias Herrmann schaffte es bei der baden-württembergischen Bergmeisterschaft in Fellbach auf das Meisterschaftspodest.

Ziemlich einsam war Thomas Hölzel unterwegs. Beim „Highlander-Radmarathon“ dominierte er die Mitteldistanz „Tour um Vorarlberg“ über 146 Kilometer und 2600 Höhenmeter. Start war in Hohenems, danach „ging es aufs Bödele, durch den Bregenzer Wald, Hochtannberg- und Flexenpass und über Bludenz zurück nach Hohenems“, berichtete die TSG in ihrer Mitteilung. Hölzel, der Leutkircher Radsportler, setzte sich laut der TSG frühzeitig entscheidend ab. „Bei der Abfahrt am Flexenpass wagte Hölzel eine Soloflucht und wurde nach 50-Kilometer-Alleinfahrt nach 3:55 Stunden Erster unter circa 300 Startern.“

Valentin Kegreiß und Jakob Frech belegen Platz zwölf

Drei andere Fahrer der TSG nahmen an der baden-württembergischen Bergmeisterschaft in Fellbach am Kappelberg teil. Im hochkarätigen Starterfeld waren Matthias Herrmann und Valentin Kegreiß in der Elite Amateure sowie Jakob Frech in der U19-Klasse zu finden. Auf der anspruchsvollen Strecke, 2,9 Kilometer und 70 Höhenmeter, zeigte sich Matthias Herrmann sehr stark. Er arbeitete ab der fünften von insgesamt 25 Runden aktiv an der Spitze mit und sicherte Rang drei. Kegreiß erreichte Platz zwölf. Frech, der sich in seiner ersten Lizenzsaison befindet, wurde nach 15 Runden in seiner U19-Klasse ebenfalls guter Zwölfter.