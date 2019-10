Podestplätze für Leutkirchs Mountainbiker

Die Radsportler der TSG Leutkirch haben zum Saisonabschluss noch einmal zwei Podiumsplätze im Gelände eingefahren. Max Krauss fuhr in Treuchtlingen, Matthias Hermann in Daugendorf.

Max Krauss nahm in Treuchtlingen am Specialized Enduro teil. Das Rennen wurde auf einem Rundkurs mit etwa 20 bis 25 Kilometern und 700 Höhenmetern ausgetragen. Dabei werden nur die Zeiten der technisch anspruchsvollen Streckenabschnitte gewertet. Es wurden fünf Wertungsstages und eine Blindstage ausgetragen. Beim Training hatte der junge Leutkircher in der Klasse U17 Pech. Nach einem Defekt konnten aber wenigstens noch rechtzeitig Ersatzteile beschafft werden. Am Renntag erwischte Krauss trotz allem einen guten Start. Bei schwierigen Bedingungen auf der Strecke, die durch Regen schlammig und rutschig war, erreichte Krauss auf der ersten Stage den dritten Platz. Im zweiten Abschnitt wurde er Zweiter. Lediglich auf der dritten Stage fiel Krauss durch einen kleinen Sturz etwas zurück und erreichte Rang fünf. In den folgenden Abschnitten wurde er jeweils Zweiter. Am letzten Stage – mit der schwierigsten Stelle des Rennens – erreichte der Leutkircher Rang fünf. Somit stand er in der Gesamtwertung auf Rang drei. Es war sein erster Podestplatz.

Beim Engel Cup in Daugendorf, einem Mountainbikerennen über 45 Kilometer, ging Matthias Hermann in einem Feld mit mehr als 500 Teilnehmern an den Start. Als Straßenfahrer ging er am Ende einer langen Saison ohne Erwartungen ins Rennen. Auf einer sehr aufgeweichten Strecke fiel bei Nebel und acht Grad der Startschuss. Gleich am ersten Anstieg zerteilte sich das Feld, es bildete sich eine Spitzengruppe mit zwei Fahrern, direkt dahinter fuhr Hermann in der ersten Verfolgergruppe. Die Gruppe arbeitete gut zusammen, sodass der Abstand nach hinten schnell vergrößert wurde. Die Spitzengruppe um den späteren Sieger Daniel Gathof war jedoch nicht mehr einzuholen. Hermann fuhr mit einem Konkurrenten Richtung Ziel, setzte vor der letzten Kurve aus dem Windschatten heraus zum Sprint an und wurde Dritter.