Platzwunde nach Faustschlag

Mit einer Kopfplatzwunde hat der Rettungsdienst am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in Leutkirch einen 23-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht.

Der junge Mann war zuvor von einem 36-Jährigen aufgesucht worden, der ihm während einer anschließenden Auseinandersetzung einen Faustschlag versetzte, teilt die Polizei mit. Hintergrund des Streits sollen Unstimmigkeiten bei einem Fahrzeugverkauf sein. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Körperverletzung.