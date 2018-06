Planer des Marienhofs erhalten Auszeichnung

Sieben Wohngebäude in unterschiedlichen Formen sind um einen großen Innenhof gebaut. In der Mitte befindet sich ein Brunnen. Verschiedene Obstbäume schmücken das Areal. Dieses Bild bietet sich dem Betrachter am Eingang zum Leutkircher Marienhof am südlichen Stadtrand.

Im November werden sowohl die Bauherrengemeinschaft als auch die Firma „GMS Freie Architekten“, die das Projekt geplant hat, für „Beispielhaftes Bauen“ ausgezeichnet. Vergeben wird das Prädikat von der Architektenkammer Baden-Württemberg.

Auf dem Hofgelände des ehemaligen landwirtschaftlichen Areals mit dem Namen Marienhof wurde ein Ensemble unterschiedlich großer Wohnhäuser so gestaltet und angeordnet, dass individuelles Wohnen und Gemeinschaftserlebnisse möglich sind. Ein Teil des Hofs, den Stall, haben die Verantwortlichen erhalten. Zudem werden alle Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit erfüllt.

In der Jurybegründung der Architektenkammer ist von einer „idealen kleinen Wohnanlage“ die Rede, die „individuelles Wohnen in einer Gesamtlage von großer Einheitlichkeit und Harmonie anbietet.“

Dem Bautrend entgegenwirken

Einen Preis zu erhalten, sei „immer gut“, sagt Architekt Edwin Heinz, der für die Konzeption des Marienhofs verantwortlich ist. Das Projekt befindet sich unter den 21 prämierten Arbeiten. Über 100 Werke wurden eingereicht. Heinz ist stolz darauf, mit dem Gebäudekomplex dem derzeitigen Bautrend entgegenzuwirken. Denn die Häuser in vielen Neubaugebieten würden etwa immer weniger Abstand zueinander besitzen. Zudem „weiß keiner, wer wo baut“, nennt er eine weitere Entwicklung. Unter anderem deshalb hätten die Planer des Projekts eine Alternative dazu am südlichen Stadtrand von Leutkirch geschaffen.

„Das ist ein besonderes Projekt“, erklärt Heinz, der mit seiner Familie in einem der Häuser lebt. Gemeinschaftliches Wohnen sei ihm schon lange durch den Kopf gegangen. Bereits 2008 habe er die Idee für den Umbau des Areals entwickelt. Schwierig gestaltete sich im weiteren Verlauf unter anderem die Suche nach Familien, die sich dem Wohnprojekt anschließen. Über „Mund-zu-Mund-Propaganda“ hätten sich allerdings dann doch sechs Familien gefunden. Rund 3,5 Millionen Euro hätten die Beteiligten in den kompletten Umbau des Geländes investiert, schätzt der Architekt.

Die Garagen sind in die Häuser, die moderne Energiekonzepte besitzen, integriert. Die Gebäude wurden als vorgefertigte Holzhäuser hergestellt. Der Kontakt zwischen den Bewohnern des Marienhofs sei intensiver als in anderen Wohngebieten. Vor allem in der Planungsphase hätten sich die Eigentümer ständig ausgetauscht: „Jeder wusste, was der andere macht.“

Der gemeinsame Hof in der Mitte werde gemeinschaftlich genutzt. Oft würden die Kinder dort gemeinsam spielen. Auch das ein oder andere Grillfest sei bereits über die Bühne gegangen. Ein kleiner Wermutstropfen: Bisher ist das Areal kaum windgeschützt. Das ändere sich allerdings, wenn sämtliche Bäume und Sträucher weiter wachsen, so Heinz.

Vom Miteinander im Marienhof ebenfalls begeistert ist Ulla Praschak, die mit ihrem Ehemann in einem der Gebäude wohnt. „Hier leben mehrere Generationen zusammen. Und das mitten in der Natur“, sagt die Leutkircherin, die sich in ihrem Haus „rundum wohl“ fühlt. Vor allem die Aussicht über die Wiesen und Felder sei herrlich, erklärt ein anderer Bewohner.

Alle sechs Jahre stellt die Architektenkammer Baden-Württemberg im Kreis Ravensburg die von einer Fachjury ausgewählten Objekte für beispielhaftes Bauen der Öffentlichkeit vor. Diesmal fiel die Wahl auf 21 Bauvorhaben. Bei einer öffentlichen Preisverleihung am 28. November kann sich die Öffentlichkeit ein Bild davon machen, wie sich die Fachleute beispielhaftes Bauen in der oberschwäbischen Landschaft und ihren dörflichen wie städtischen Strukturen vorstellen. (sz)