Plötzlich wirbeln Flugblätter durch die Aula

Drei Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ sind vor 75 Jahren nach einem Schnellprozess vom berüchtigten Scharfrichter Roland Freisler zum Tode verurteilt worden. Noch am selben Tag wurden Sophie und Hans Scholl und Christoph Probst geköpft. Komprimiert, mit Elementen aus der Gegenwart der heutigen jungen Generation, haben 25 Schülerinnen und Schüler der Leutkircher Geschwister-Scholl-Schule szenisch am Donnerstag an diesen düsteren Tag in der deutschen Geschichte erinnert.

Plötzlich wirbeln Flugblätter durch die voll besetzte Aula Süd des gewerblichen Schulzentrums. Die gut halbstündige Aufführung neigt sich dem Ende zu, aber niemand hat danach zu fürchten, denunziert zu werden und sein Leben zu riskieren. Später wird die Schülerin Jessica Pfau, die im Publikum saß, festhalten: „Das Stück hat mich sehr zum Nachdenken angeregt.“ Auf der Bühne standen an diesem Tag die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahres im Berufskolleg Sozialpädagogik. Von einer Vorbereitungsklasse auf das Berufsleben waren die Einladungen gestaltet worden.

Sie scheint null Bock zu verspüren

Was juckt uns das?“, fragt zu Beginn eine herausgeputzte Schülerin in den Raum, die sich wie ihre Freundinnen auf ihr Smartphone konzentriert und null Bock zu verspüren scheint, sich so eine Gedenkveranstaltung anzutun. Gegenwart = Oberflächlichkeit? Es geht um Kippen, ums Chillen, der Rap „Rockstar“ trällert aus den Lautsprechern. Der erste Schnitt: Ausschnitte aus dem Film „Lilli Marleen“ führen in jene Zeit, als Soldaten auf den Schlachtfeldern fielen und die Nazis auch mit dem Song von Lale Andersen die Truppe bei Laune halten wollten. Aus dem Hintergrund zitiert danach mehrfach eine Stimme Sätze aus den Flugblättern der Widerstandsgruppe, die unter die Bevölkerung gebracht wurden.

Die Schüler stellen einen Appell der Studentenkompanie nach, ein Ausschnitt aus Michael Verhoevens Streifen „Die weiße Rose“ macht am Beispiel einer Versammlung an der Münchner Maximilian-Universität klar, wie die Nazis tickten. Frauen an der Uni? Das schönere Geschenk sei doch, dem Führer jedes Jahr einen strammen Soldaten zu schenken.

„Mich widert das an“, stellt auf der Bühne eine Protagonistin klar. „Ich habe Angst“, sagt eine andere. Zum Schluss des Stücks, von den Lehrkräften Caterina Dreizehnter und Lothar Sonntag mit der Klasse erarbeitet und einstudiert, bringen auch die anfangs so desinteressiert wirkenden Mädchen Rosen zum Grab der Hingerichteten. Kurze Stille, dann Beifall. Zwei Mal ist am Donnerstag so der Ulmer Geschwister gedacht worden.

„Einer muss ja doch mal schließlich damit anfangen.“ Mit diesem Zitat von Sophie Scholl eröffnet Schulleiter Heinz Brünz seine kurze Rede. Die Studentin hatte das Roland Freisler entgegengehalten, wenige Stunden vor der Enthauptung. Brünz hält dazu fest, dieses Mal zitiert er den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck: „Ermordet, weil sie hingeschaut haben, weil sie sich empört haben, weil sie gehandelt haben, weil sie Verbrecher Verbrecher nannten.“

Schule muss das Denken fördern

Danach richtet Brünz den Blick in die Gegenwart. Schule müsse das Nachdenken fördern und dazu beitragen, „selbst zu denken, nicht einfach politischen Trends, Extremismus, Nationalismus oder rassistisch geprägten Meinungen hinterherzulaufen oder diese zu tolerieren“. Er erinnert an die Leitbildsätze der Schule „Fairness, Toleranz, Respekt“, an die gelebte Vielfalt mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Glaubens. Mit einem Zitat von Theodor Heuss setzt Brünz den Schlusspunkt. „Demokratie ist keine Glücksversicherung, sondern das Ergebnis politischer Bildung und demokratischer Gesinnung.“