Pkw verliert Teile des Frontspoilers

Jürgen Hohl ist überglücklich. Kann der Leiter des Museums für Klosterkultur Weingarten doch einen unverhofften Neuzugang verzeichnen. Es ist die antike Rosenkranzsammlung des Bildhauers Josef Henger, der im letzten Jahr verstarb.

Was eigentlich die Liebfrauenkirche in Ravensburg, dem einstigen Wohnort des Künstlers, kriegen sollte, schenkt die Witwe nun dem Weingartener Museum. Der Grund: die Missachtung seiner Kunst bei Kirchenoberen in Ravensburg.