Pkw kollidiert mit Rennrad – Autofahrer flieht

Eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr auf der Kreuzung Kemtener Straße/Erlenweg in Leutkirch ereignete. Ein unbekannter Autofahrer missachtete nach Angaben der Polizei beim Abbiegen in den Erlenweg den Vorrang eines 66-jährigen Rennradfahrers. Der durch die Kollision gestürzte Radfahrer musste zur ambulanten Behandlung in eine Arztpraxis gebracht werden.

Der Unbekannte fuhr mit einem silberfarbenen Auto mit dem Teilkennzeichen RV-EL davon, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher oder dessen Wagen machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 anzurufen.