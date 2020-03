Pink-T-Shirt-Day an der Otl-Aicher-Realschule

Unter dem Slogan „Setzt ein Zeichen gegen Mobbing“ fand an der Otl-Aicher-Realschule der erste Pink-T-Shirt-Day in Leutkirch statt. Nachdem diese Veranstaltung im Ursprungsland Kanada und auch in den USA schon relativ bekannt ist, war es einigen Schülerinnen der Klasse 8d laut Pressemitteilung ein Bedürfnis, den Tag auch nach Leutkirch zu holen.

Das Motto geht darauf zurück, dass ein Lehrer einen Schüler, der aufgrund seines pinken T-Shirts an seiner Schule gemobbt wurde, unterstützte, indem er 50 pinke T-Shirts zum Zeichen der Solidarität und als Zeichen gegen Mobbing an andere Schüler der Schule verteilte. Diese Geschichte wuchs immer weiter, sodass es mittlerweile jedes Jahr einen zentralem Pink-T-Shirt-Day gibt, der weltweit an vielen Schulen begangen wird.

Auch an der Otl-Aicher-Realschule waren Schüler und Lehrer aufgefordert, ein Zeichen gegen Mobbing zu setzten und etwas Pinkes zu tragen. Sei es ein Schal, ein T-Shirt, eine Krawatte oder auch nur pinke Fingernägel. Die Aufmerksamkeit auf das Thema Mobbing müsse gerade in Zeiten der sozialen Medien immer wieder geschärft und aufrecht erhalten werden, so die Schüler.

Des Weiteren bastelten Eva Brunner, Pauline Ertel, Hanna Werner, Julia Kübler, Elisa Kappler, Ronja Weber und Lina Schwarz aus der 8d ein riesiges pinkes T-Shirt, auf dem alle Mitglieder der Schule unterschreiben und sich so gegen Mobbing in der Schule aussprechen konnten. Als Bestätigung für ihre Unterschrift erhielten alle ein pinkes Armband.

Das T-Shirt wird im Laufe der nächsten Woche in der Schule aufgehängt und soll alle ständig daran erinnern, dass jeder Teil der Gemeinschaft ist und niemand ausgeschlossen, beleidigt oder anderweitig angegangen werden darf – egal aus welchem Grund.