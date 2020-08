PIA-Ausbildung zur Erzieherin in Leutkirch

Mit der Praxisintegrierten Ausbildung (kurz: PIA) wird an der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch (GSS) im kommenden Schuljahr 2020/21 eine weitere Möglichkeit geschaffen, die Erzieherinnenausbildung zu absolvieren, teilt die Einrichtung jetzt mit. Diese Form ergänze die klassische Ausbildung mit anschließendem Berufspraktikum.

Ein Merkmal der PIA-Ausbildung sei, dass das sogenannte Berufspraktikum in den drei Ausbildungsjahren gleichmäßig integriert sei und die Auszubildenden von Beginn an bezahlt würden: „Es läuft dabei nach einem dualen System ab. Die Schüler bleiben über drei Jahre in der gleichen Praxiseinrichtung. Dabei gehen sie ungefähr drei Tage in der Woche in die Schule und zwei Tage in die Praxis“, erklärt Berthold Miller, Abteilungsleiter für Sozialpädagogik an der GSS. Für die Entscheidungsfindung über die Vor- und Nachteile der beiden Ausbildungsmöglichkeiten beräte die Abteilungsleitung telefonisch, per Email oder im direkten Gespräch.

Die Geschwister-Scholl-Schule wolle dabei nicht auf bereits bewährte Ausbildungsformen verzichten, sondern sehe die Chance, die Ausbildungsvielfalt zu erweitern, heißt es weiter.

In diesem Jahr hätten 57 Berufspraktikanten erfolgreich ihre Ausbildung absolviert. Die schulische Ausbildung, das sogenannte 2BKSP2, hätten 42 Schüler geschafft. Im Rahmen der Schulfremdenprüfung hätten sieben zukünftige Erzieher mit Erfolg an den Prüfungen teilgenommen.