Mit sieben Mannschaften und 15 Einzelläufern ist die Skiläuferzunft der TSG Leutkirch bei der Schwäbischen Meisterschaft im Teamsprint und Einzel am Start gewesen. Mit beachtlichen Erfolgen kamen die Allgäuer zurück.

Im Teamsprint liefen Luis Mendler und Johannes Gozebina (U7-U9) über je 900 Meter auf Platz zwei. Über die gleiche Distanz erkämpften sich in der Klasse U10/U11 Julian Günthner und Jonas Reich sowie Rosa-Lina Schneider mit Michl Mendler die Plätze drei und fünf. In freier Technik über je zweimal 1000 Meter wurden Oliver Heinz und Daniel Heinz (U12/U13) Vierte. Um den Meistertitel in der Jugend ging es für Philipp und Moritz Moosmayer über fünfmal 1000 Meter. Gegen die im Schnitt fünf Jahre älteren Teams in der U18 wurden die beiden Leutkircher nach 26:06 Minuten überlegene U16-Sieger und in der Meisterwertung aller Jugendklassen überraschend schwäbische Jugendvizemeister.

Das Herrenteam mit Konstantin und Erich Gozebina sorgte über die gleiche Distanz nach 25:53 Minuten als Vizemeister für eine weitere Überraschung. Spannend ging es auch um den Damentitel über je viermal 1000 Meter zu. Als Siegerinnen der Damenklasse mussten sich Annette Ammann und Vera Gruber von der TSG in der U20 nur Niederwangen geschlagen geben.

In freier Technik im Einzel zeigte Philipp Moosmayer auf der anspruchsvollen 2,5 Kilometer langen Schleife sein Können. Über fünf Kilometer lief er bei den Schülern immer an der Spitze und gewann nach 11:47 Minuten die schwäbische Schülermeisterschaft. Vera Gruber (12:43) lief bei den Damen über fünf Kilometer zur Vizemeisterschaft. Kurz dahinter folgte Annette Ammann (12:50) als Vierte. Erich Gozebina gewann über zehn Kilometer in der U20 (23:04). Ebenso in guter Form war sein Vater Konstantin Gozebina (Dritter Herren 41, 24:19). Die Leutkircher Emilie Gozebina und Emma Hutter belegten in der U16 über fünf Kilometer die Plätze sieben und neun. Ebenfalls wertvolle Punkte für die Vereinswertung im SSV-Cup steuerten Alexandra Gozebina und Philine Urfer als Fünfte und Sechste der U18 (ebenfalls über fünf Kilometer) bei.