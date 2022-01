Philipp Moosmayer läuft auf Platz zwei

Für Deutschlands beste Jugendlangläufer standen zwei Distanzrennen zum vierten Deutschlandpokal auf dem Programm. Für die Altersklasse J 17/18 war auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke viermal der lange Steinwasenanstieg in klassischer Technik zu überwinden.

Philipp Moosmayer von der TSG Skiläuferzunft Leutkirch unterstrich seine bestechende Form und lief in diesem harten Rennen in 25:12,5 Minuten auf den zweiten Platz. Auf der gleichen Strecke ging es einen Tag später bei Nebel auf einer weichen Loipe über 10 Kilometer in Freier Technik. Moosmayer musste seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen und belegte in 23:11,1 Minuten den neunten Rang. In der Gesamtwertung zum Deutschlandpokal liegt er damit auf Rang vier.