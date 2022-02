Philipp Moosmayer läuft auf den fünften Platz

Einen großen Erfolg hat Philipp Moosmayer von der TSG Skiläuferzunft Leutkirch am vergangenen Wochenende bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Oberhof in Thüringen verbucht. Moosmayer lief im Massenstartrennen über 15 Kilometer auf Rang fünf. Dabei war die Vorbereitung des Leutkirchers nicht gerade optimal.

Wie die TSG Skiläuferzunft mitteilte, konnte Philipp Moosmayer erst Anfang vergangener Woche wieder ins Training einsteigen. Zuvor musste der Leutkircher coronabedingt eine Zwangspause einlegen. In Oberhof zeigte sich der Allgäuer aber schon wieder in guter Form.

Um sich für die Distanzrennen zu schonen, verzichtete Moosmayer bei der deutschen Jugendmeisterschaft auf die Sprintentscheidungen am Freitag. Am Samstag beendete er das harte Rennen über zehn Kilometer in klassischer Technik auf der Weltcupstrecke, bei dem insgesamt 400 Höhenmeter überwunden werden mussten, auf dem „guten zehnten Platz“, wie die TSG in ihrer Mitteilung schrieb.

Am Sonntag stand das Massenstartrennen über 15 Kilometer in freier Technik auf dem Programm. Bei stürmischem Wetter und Schneetreiben lief Philipp Moosmayer ein taktisch kluges Rennen. Erst auf der Zielgeraden musste er auf Platz drei liegend noch zwei Konkurrenten ziehen lassen und wurde mit nur fünf Sekunden Rückstand auf Platz drei hervorragender Fünfter.

Aufgrund der guten Ergebnisse kann der Leutkircher, der im Frühjahr sein Abitur schreibt, auf eine Nominierung für den sogenannten OPA Alpencup, der im März in Italien stattfindet, hoffen.