Philipp Moosmayer gewinnt Volkslauf-Jubiläum

Nach einer zweijährigen Durststrecke konnte am vergangenen Sonntag endlich die 50. Auflage des Allgäu-Volkslaufs gestartet werden. Bei bestem Wetter haben wieder hunderte Teilnehmer den Weg nach Leutkirch gefunden, um sich auf dem schönen, aber anspruchsvollen Rundkurs über fünf beziehungsweise zehn Kilometer zu messen.

Die Organisatoren hatten wie in den Jahren davor ganze Arbeit geleistet. Von der Zeitnahme bis zum Urkundendruck klappte alles reibungslos, so dass der Lauf um den Pokal der „Schwäbischen Zeitung“ ein voller Erfolg war.

Der erste Start des Tages über die Fünf-Kilometer-Runde erfolgte pünktlich. Schnellster auf diese Strecke war Stefan Briechle mit einer Zeit von 18:31 Minuten. Bei den Frauen gewann Anne Wassermann in 23:09 Minuten.

Den Hauptlauf über zehn Kilometer konnte Philipp Moosmayer von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch in einer Zeit von 35:44 Minuten klar für sich entscheiden. Spannender war der Kampf um die Plätze zwei und drei. Hier bildete sich ein dreiköpfiges Verfolgerfeld. Am Ende konnte Valentin Steib vom Team Post-SV Tübingen mit 37:08 Minuten vor Michael Kurray mit 37:38 Minuten durchsetzen.

Bei den Damen sicherte sich Martina Dannheimer vom LT Haspa Marathon Hamburg nach 41:00 Minuten den ersten Platz. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Sigrid Mutscheller vom WSV Isny in 41:22 Minuten und Sonja Heubuch in 48:15 Minuten.

Die Stadtmeisterschaftswertung über zehn Kilometer ging an Philipp Moosmayer bei denHherren und an Carina Höge bei den Damen. Jugendstadtmeister über fünf Kilometer wurde Oliver Heinz und Jugendstadtmeisterin Emilie Gozebina.

Schnellster Schüler über die 700 Meter Distanz wurde Eric Haag vom TSV Grünkraut in 2:00 Minuten und schnellste Schülerin Emily Schele in 2:15 Minuten. Tagesschnellster über die 1400 Meter wurde Florian Binder in 3:53 Minuten. Bei den Mädchen erreichte Aléna Kersten in 4:12 Minuten als Schnellste das Ziel. Traditionell schließen die Bambini die Läufe des Allgäu Volkslaufs ab. Hier gingen 92 Bambini der Jahrgänge 2015 und jünger auf die 500 Meter Runde. Auf der Strecke durfte sich die Bambinis ein kleines Geschenk mitnehmen und im Ziel freuten sich alle Bambinis über eine Finisher Urkunde. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums erhielten alle Finisher ein Lebkuchenherz als bleibende Erinnerung an eine großartige Veranstaltung.