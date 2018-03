Philipp Moosmayer überrascht als Dritter

Das Finale des Deutschland-Schülercups, die Deutschen Schülermeisterschaften, fand bei guten Bedingungen am Notschrei im Hochschwarzwald statt. Mit starken Leistungen waren Philipp Moosmayer und Moritz Moosmayer von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch dabei.

Am Freitag stand der Sprint in freier Technik an. Über einen Kilometer, gespickt mit Geschicklichkeitsstationen, lief Moritz Moosmayer in der Altersklasse U15 nach 3:30 Minuten ins Ziel. Als Neunter hatte der Leutkircher nur 10,8 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Nicht ganz nach Wunsch lief es bei Philipp Moosmayer in der Klasse U14. Mit der Zeit von 3:56 Minuten kam er auf den 21. Platz.

Ganz anders verlief für den SLZ-Läufer das Massenstartrennen in klassischer Technik über die Langstrecke. Hier zeigte Philipp Moosmayer in der U14 ein herausragendes Rennen über sechs Kilometer und kam nach 20:02 Minuten auf den völlig überraschenden dritten Platz unter den 37 besten deutschen Läufern dieser Klasse. Über acht Kilometer ging es für Moritz Moosmayer bei den Schülern U15. Auch er zeigte ein starkes Rennen und wurde nach 28:28 Minuten Sechster. Beide Leutkircher waren an diesem Tag jeweils die schnellsten Baden-Württemberger.

Den Abschluss machte am Sonntag das Staffelrennen der Landesskiverbände über viermal drei Kilometer. Die laut Reglement mit je einem U14- und U15-Läufer und einer U14- und U15-Läuferin besetzten Staffeln boten spannende Kämpfe um Sieg und Platzierungen. Mit der Staffel Baden-Württemberg I erkämpfte Moritz Moosmayer als Schlussläufer nach starkem Zielsprint die Bronzemedaille der Deutschen Schülermeisterschaft. In der Staffel Baden-Württemberg V kam Philipp Moosmayer auf den 28. Platz.

Nach den sechs Rennen um die Deutsche Schülermeisterschaft, die in Oberhof, Buntenbock im Harz und am Notschrei stattfanden, liegt Moritz Moosmayer als bester Baden-Württemberger auf dem sechsten Platz. Mit seinem dritten Platz vom Samstag verbesserte sich Philipp Moosmayer auf den elften Platz in der U14. Wie stark gerade in dieser Klasse die Läufer Baden-Württembergs auf nationaler Ebene sind, zeigt die Tatsache, dass unter den ersten elf Langläufern sieben aus diesem Bundesland sind.