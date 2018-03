Pfleiderer-Konzern bestellt neuen Finanzvorstand

Der Aufsichtsrat der Pfleiderer-Gruppe, zu der auch der Leutkircher Standort zählt, hat Nico Reiner zum neuen Vorstandsmitglied und Finanzvorstand bestellt. Er wird sein Amt am 1. April 2018 antreten. Damit löst er Richard Mayer ab, der sich laut Mitteilung des Unternehmens entschieden hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern und Ende März den Konzern verlassen wird.

„Die Gruppe wird durch einen Manager verstärkt, der über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, die er in global operierenden Unternehmen gesammelt hat. Diese werden für Pfleiderer im Rahmen der Umsetzung einer ambitionierten Wachstumsstrategie sehr wertvoll sein. Gleichzeitig danken wir Richard Mayer für die geleistete Arbeit an der Entwicklung des gesamten Konzerns“, so wird in der Mitteilung Zbigniew Prokopowicz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pfleiderer-Gruppe, zitiert.

Nico Reiner verfügt demnach über langjährige Erfahrung als Geschäftsführer und Finanzvorstand internationaler Unternehmen in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden, Solar und erneuerbare Energien. Er konnte in seiner Laufbahn bereits viele Erfolge im Bereich der strategischen und operativen Aktivitäten erzielen. Dabei leitete er Projekte mit komplexen Strukturen und unterstützte die Entwicklung von Segmenten. Darüber hinaus verfüge er über internationale Erfahrung in der strategischen Beratung mit den Schwerpunkten Restrukturierung, Strategie sowie Projektmanagement. „Ich freue mich, dass ein so erfahrener Manager, der seit vielen Jahren anspruchsvolle Projekte für internationale Unternehmen erfolgreich umgesetzt hat, unser Team ergänzen wird. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Chance haben werden, zahlreiche vielversprechende Initiativen umzusetzen, die dem Konzern weitere Wertsteigerungen bringen werden", sagte Tom K. Schäbinger, Vorstandsvorsitzender der Pfleiderer-Gruppe.

Am Standort Leutkirch hatte das Unternehmen zuletzt eine hochmoderne neue Lackieranlage mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 12 Millionen Euro in Betrieb genommen. Damit könne der Konzern in Zukunft auch im Outdoorbereich aktiv werden. Außerdem wurden bei einem Bürgergespräch weitere Investitionen in Leutkirch zur Modernisierung der Fertigungsanlagen in Höhe von 20 Millionen Euro in Aussicht gestellt.