Pfingstvigil in der Kapelle Regina Pacis

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Mit dem Pfingstfest endet die Osterzeit. Das neue Testament in der Bibel beschreibt, wie der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf die Jünger und Maria, die Mutter Jesu kam. Nach dieser Erfahrung waren die Jünger sozusagen Feuer und Flamme für Jesus Christus. Traditionell versammelt sich deshalb die Kirche am Vorabend des Pfingstfestes zum Gebet der Pfingstvigil, um die Gaben des Heiligen Geistes zu erbitten. Herzliche Einladung an alle zur Pfingstvigil mit Lobpreis am Samstag, 4. Juni um 19.00 Uhr in der Kapelle des Tagungshauses Regina Pacis.