Pfingstmarkt in der Leutkircher Innenstadt ist beliebt.

Von Socken über Halsketten bis hin zu Staubsaugern – rund 70 Händler haben beim Leutkircher Pfingstmarkt am Montag ihre bunten Angebote präsentiert.

Nach Angaben der Stadtverwaltung liege die Zahl der Stände damit in etwa auf dem Niveau früherer Jahre. Etliche Besucher strömten zwischen 8 und 17.30 Uhr in die Innenstadt, um durch die Gassen zu schlendern. Vor allem am Vormittag war der Pfingstmarkt bei vielen Leutkircherinnen und Leutkirchern äußerst beliebt.