Pfarrgarten verwandelt sich in Weihnachtsgarten

Weihnachten durfte in diesem Jahr mit allen Sinnen erlebt werden: Ein Weihnachtsweg im katholischen Pfarrgarten, geplant und gestaltet von einem Team aus der Familienarbeit der Kirchengemeinde St. Martin, ist Freude für viele Menschen gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Wer an den Weihnachtstagen unterwegs war, durfte sich demnach im zauberhaften, von Schnee überzuckerten Garten, vom Geheimnis der heiligen Nacht berühren lassen. Das Angebot werde vielleicht auch beim kommenden Weihnachtsfest den Garten wieder verzaubern.