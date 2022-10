Peter Wohlleben zu Gast in Leutkirch

Am Montag 31. Oktober ist der bekannte Förster Peter Wohlleben zu Gast in der Festhalle Leutkirch. Im Gespräch mit Peter Aulmann von der Elobau-Stiftung geht es laut Mitteilung um ein riesiges Dilemma: Für die einen ist der Wald ein existenzieller Wirtschaftsfaktor, für die anderen ein Ort der Erholung. Und für alle ist er als wichtiges Ökosystem von zentraler Bedeutung. Er ist Lebensraum für viele Pflanzen und Tierarten sowie in einer intakten Form eben entscheidender Faktor im Widerstand gegen den Klimawandel.

Wie kann der Wald dauerhaft diese vielen Aufgaben erfüllen, was können wir tun, um ihn vor Klimaveränderungen zu schützen und was macht den Wald aus ökologischer Sicht so wertvoll? Spannende Erkenntnisse und möglicherweise auch so manches bisher Unbekanntes wird an dem Abend ans Licht geholt, heißt es in der Ankündigung.

Die Kosten der Veranstaltungen trägt die Elobau-Stiftung, die auch einlädt. Eine vorherige Anmeldung sei unbedingt erforderlich, da die Nachfrage bereits jetzt nahe an der Kapazitätsgrenze liegt. Die kostenfreie Registrierung ist unter www.lena-forum.de möglich. Beginn der Veranstaltung in der Festhalle ist um 20 Uhr.