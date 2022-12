Peter Maffay und Sarah Connor kommen nach Kempten

Peter Maffay und Sarah Connor treten im Juni bei den Open-Air-Konzerte auf dem Residenzplatz in Kempten auf. Der Vorverkauf läuft.

Peter Maffay wird am Samstag, 17. Juni, zu Gast sein. Er hat zuletzt „Tabaluga - Die Welt ist wunderbar", das siebte Album des kleinen grünen Drachen, produziert und veröffentlicht.

Nun brennt er wieder aufs Bühnenfeeling. „Das Gefühl, dem Publikum endlich wieder nah sein und die Energie spüren zu können, ist unbeschreiblich, und das wollen wir auch 2023 an einigen wunderbaren Orten, an denen wir schon lange nicht mehr waren, mit unseren Fans gemeinsam erleben“, so der Künstler.

20 Nummer-1-Alben

Peter Maffay zählt mit 20 Nummer-1-Alben zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Seit mehr als 50 Jahren steht er auf der Bühne. Viele Fans begleiten ihn und seine Band seit Jahrzehnten. Im Laufe der Zeit sind zahlreiche junge Leute hinzugekommen. „Wir sind Familienunterhaltung im besten Sinne", sagt Peter Maffay. „Solange das Publikum uns sehen will und wir uns auf der Bühne noch zügig von rechts nach links bewegen können, machen wir weiter. Wir spielen, weil es einfach Spaß macht."

Sarah Connor wird tags darauf, am Sonntag, 18. Juni, auf dem Residenzplatz in Kempten zu erleben sein. Sie feierte mit ihrer Sommertour „Herz Kraft Werke – Endlich wieder bei euch!“ in diesem Jahr laut Ankündigung einen musikalischen Triumphzug durch Deutschland und Österreich. Da die Nachfrage sehr hoch war, gibt die Künstlerin auch 2023 Konzerte.

Große Entertainer-Qualitäten

Unter dem Motto „Sommer 2023" führt Sarah Connor genau das fort, was sie ihren Fans schon dieses Jahr geboten hat. Sie bestach dabei mit einer unglaublich sympathischen Nahbarkeit ihren Fans gegenüber. Auch die Themen, die sie bei ihren Auftritten anschnitt, waren persönlich, echt und emotional. Sie bewies unglaubliche Entertainer-Qualitäten und zog ihr Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme von Anfang an in ihren Bann.